Présent dans les tribunes du court Philipe‐Chatrier lors de la victoire d’Alexander Zverev contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros, Fabio Fognini est revenu sur ce résultat et ses consé­quences lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

Pour l’ex‐9e joueur mondial, son compa­triote Cobolli a une place à prendre de manière durable dans le top 10.

« Pour l’instant, Sinner et Alcaraz sont encore un cran au‐dessus de tout le monde. Mais derrière eux, il y a de la place. Entre la quatrième et la dixième place du clas­se­ment, il y a une marge et Flavio peut faire partie de ce groupe ».