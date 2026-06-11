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Fognini, après le sacre de Zverev : « Pour l’ins­tant, Sinner et Alcaraz sont encore un cran‐dessus de tout le monde mais derrière eux, il y a de la place »

Par
Baptiste Mulatier
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Présent dans les tribunes du court Philipe‐Chatrier lors de la victoire d’Alexander Zverev contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros, Fabio Fognini est revenu sur ce résultat et ses consé­quences lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

Pour l’ex‐9e joueur mondial, son compa­triote Cobolli a une place à prendre de manière durable dans le top 10. 

« Pour l’instant, Sinner et Alcaraz sont encore un cran au‐dessus de tout le monde. Mais derrière eux, il y a de la place. Entre la quatrième et la dixième place du clas­se­ment, il y a une marge et Flavio peut faire partie de ce groupe ».

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 12:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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