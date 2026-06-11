Présent dans les tribunes du court Philipe‐Chatrier lors de la victoire d’Alexander Zverev contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros, Fabio Fognini est revenu sur ce résultat et ses conséquences lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.
Pour l’ex‐9e joueur mondial, son compatriote Cobolli a une place à prendre de manière durable dans le top 10.
« Pour l’instant, Sinner et Alcaraz sont encore un cran au‐dessus de tout le monde. Mais derrière eux, il y a de la place. Entre la quatrième et la dixième place du classement, il y a une marge et Flavio peut faire partie de ce groupe ».
Publié le jeudi 11 juin 2026 à 12:04