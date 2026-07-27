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Fognini : « Aujourd’hui, n’im­porte qui peut remporter un Masters 1000. À mon époque, Federer, Nadal et Djokovic n’en rataient pas un seul, c’était impossible »

Par
Thomas S
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Retraité des courts depuis main­te­nant un an, Fabio Fognini n’en reste pas moins un obser­va­teurs attentif du circuit d’au­tant que les joueurs italiens n’ont certai­ne­ment jamais autant brillé. 

Récemment inter­rogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal, une déci­sion qui fait beau­coup réagir de l’autre côté des Alpes, l’an­cien 9e joueur mondial a tenu à prendre la défense de son compa­triote avant de donner un avis tranché sur la réalité actuelle du circuit comparée à celle de son époque. 

« Je ne suis pas surpris que Jannik ait renoncé à Montréal, c’est logique de se préserver pour l’US Open. Cela peut être une oppor­tu­nité pour Musetti ou Berrettini ; aujourd’hui, n’im­porte qui peut remporter un Masters 1000. À mon époque, Roger, Rafa et Nole n’en rataient pas un seul, c’était impossible. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 17:41

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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