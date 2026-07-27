Retraité des courts depuis maintenant un an, Fabio Fognini n’en reste pas moins un observateurs attentif du circuit d’autant que les joueurs italiens n’ont certainement jamais autant brillé.
Récemment interrogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal, une décision qui fait beaucoup réagir de l’autre côté des Alpes, l’ancien 9e joueur mondial a tenu à prendre la défense de son compatriote avant de donner un avis tranché sur la réalité actuelle du circuit comparée à celle de son époque.
Fognini a Sky ; « Non sono sorpreso dalla rinuncia di Jannik a Montreal, giusto preservare gli Us Open. Può essere un’occasione per Musetti o Berrettini, oggi può vincere chiunque un Master 1000, ai miei tempi Roger, Rafa e Nole non ne saltavano uno, era impossibile »— Thousand Names (@_ThousandN) July 26, 2026
« Je ne suis pas surpris que Jannik ait renoncé à Montréal, c’est logique de se préserver pour l’US Open. Cela peut être une opportunité pour Musetti ou Berrettini ; aujourd’hui, n’importe qui peut remporter un Masters 1000. À mon époque, Roger, Rafa et Nole n’en rataient pas un seul, c’était impossible. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 17:41