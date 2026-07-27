Retraité des courts depuis main­te­nant un an, Fabio Fognini n’en reste pas moins un obser­va­teurs attentif du circuit d’au­tant que les joueurs italiens n’ont certai­ne­ment jamais autant brillé.

Récemment inter­rogé sur le forfait de Jannik Sinner pour le Masters 1000 de Montréal, une déci­sion qui fait beau­coup réagir de l’autre côté des Alpes, l’an­cien 9e joueur mondial a tenu à prendre la défense de son compa­triote avant de donner un avis tranché sur la réalité actuelle du circuit comparée à celle de son époque.

Fognini a Sky ; « Non sono sorpreso dalla rinuncia di Jannik a Montreal, giusto preser­vare gli Us Open. Può essere un’oc­ca­sione per Musetti o Berrettini, oggi può vincere chiunque un Master 1000, ai miei tempi Roger, Rafa e Nole non ne salta­vano uno, era impossibile » — Thousand Names (@_ThousandN) July 26, 2026

« Je ne suis pas surpris que Jannik ait renoncé à Montréal, c’est logique de se préserver pour l’US Open. Cela peut être une oppor­tu­nité pour Musetti ou Berrettini ; aujourd’hui, n’im­porte qui peut remporter un Masters 1000. À mon époque, Roger, Rafa et Nole n’en rataient pas un seul, c’était impossible. »