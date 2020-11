Hier sur son compte Instagram, Fabio Fognini a officialisé sa collaboration avec…Alberto Mancini. Il n’y a que les amoureux du revers à une main qui se souviennent de ce joueur argentin charismatique, puissant, sanguin. 8ème mondial en 1989, il réalise le double Monte-Carlo/Rome en battant en finale Boris Becker et André Agassi.

Après sa carrière de joueur marquée par trois titres, Alberto a été le coach de Guillermo Coria en 2003 pendant plus d’un an, puis il a été nommé capitaine de l’équipe de Coupe Davis de l’Argentine (2006-2008). Il démissionne après la défaite en finale face à l’Espagne en 2008.

Alberto ne débarque donc pas aux côtés de Fabio par hasard. Il sera très intéressant de voir comment il va pouvoir influencer le jeu de Fabio qui a fait pratiquement une année blanche en 2020 après sa lourde intervention aux chevilles.

Une chose est certaine, ce nouveau duo ne manque pas de caractère et le dialogue entre le court et la player’s box risque d’être animé. On ne va pas s’en plaindre.