Fabio Fognini s’est exprimé au sujet du Coronavirus qui touche son pays et qui pourrait chambouler le calendrier du circuit : « C’est très triste tout ce qui se passe dans le monde entier. Il est très difficile de pouvoir mener une vie normale, et plus encore dans mon pays où des mesures très strictes ont été activées. Maintenant, nous allons voyager aux États-Unis, où nous aurons logiquement en tant qu’italien de nombreux contrôles. J’espère surtout que les tournois du circuit ne seront pas annulés et que nous pourrons jouer les 1000 Masters d’Indian Wells et Miami, mais je sais que cela sera forcément différent »