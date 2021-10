Fabio Fognini n’est pas du genre à passer rapi­dem­ment l’éponge sur quelque chose qui le tracasse. Déjà en colère en août dernier concer­nant la déci­sion de son jeune compa­triote, Jannik Sinner, de ne pas parti­ciper aux Jeux olym­piques de Tokyo, Fabio en a remis une couche ce mardi après une inter­view réalisée à RTL Italia.

« Dans ma carrière, j’ai fait beau­coup d’er­reurs et quand j’en ai fait, j’ai toujours demandé pardon. Il est égale­ment vrai que je dis toujours ce que je pense, pour le meilleur ou pour le pire. Pour moi, Sinner a eu tort de ne pas disputer les Jeux olym­piques de Tokyo. Il a pris une déci­sion et puis cela a eu des consé­quences. Et je pense qu’il a une équipe qui lui a conseillé de le faire et il l’a fait. »