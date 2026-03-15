De passage il y a quelques temps sur le Challenger de Tenerife, en Espagne, Fabio Fognini a été inter­rogé sur le débat du moment concer­nant les compa­rai­sons entre la géné­ra­tion actuelle et l’an­cienne, dont il fait partie aux côtés du Big 3.

Et pour l’Italien, qui défend aussi un peu sa paroisse et son héri­tage, a estimé qu’il était plus facile de réaliser une bonne perfor­mance en Grand Chelem aujourd’hui qu’à son époque.

« Sur le plan personnel, je n’ai pas pu faire mieux ; j’ai toujours su que j’étais un bon joueur du top 10, mais j’ai dû affronter des adver­saires extrê­me­ment redou­tables. Atteindre une demi‐finale de Grand Chelem était possible, peut‐être même à plusieurs reprises, même si remporter un Grand Chelem était le rêve de tout le monde. Cela dit, il fallait être conscient qu’il y avait devant soi Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Ferrero, Ferrer, Berdych, Raonic et bien d’autres encore. Les temps ont changé, aujourd’hui on a plus de chances de réaliser un excellent résultat en Grand Chelem, mais ça ne sert à rien de faire des comparaisons. »