Le nouveau tournoi organisé en Turquie risque d’attirer de beaux noms. On sait déjà que Fabio Fognini a dit oui. D’autres annonces devraient être faites ces prochains jours. Du côté de Delray Beach, on sait déjà que Tommy Paul et Taylor Fritz seront présents. Pour Fabio, ce sera déjà un test pour savoir si sa nouvelle collaboration avec Alberto Mancini est efficace.