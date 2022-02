En confé­rence de presse avant son quart de finale à Buenos Aires contre Federico Delbonis, Fabio Fognini est revenu sur l’af­faire Novak Djokovic. Proche du numéro 1 mondial, l’Italien a confié l’avoir appelé après son expul­sion, avant de donner son avis sur cette saga qui a tenu en haleine le monde du tennis et pas que.

« C’était très fou, je l’ai appelé quand il s’est fait virer d’Australie. Je pense qu’il s’est battu parce qu’il savait qu’il pouvait le faire et j’ai trouvé la situa­tion triste. On a plus parlé de ça que du tennis pour un tournoi Grand Chelem. La vérité est que j’au­rais aimé le voir jouer. Lui seul sait s’il a eu le COVID, c’est quelque chose de très privé et je ne veux plus en parler », a déclaré Fabio.