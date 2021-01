Battu par Jérémy Chardy en huitièmes de finale du tournoi d’Antalya après une énorme bataille de près de trois heures (6-7(4), 7-6(1), 6-7(5)), Fabio Fognini a reconnu qu’il n’était pas encore en pleine possession de ses moyens même s’il ne ressent aucune douleur après une chirurgie aux deux chevilles l’été dernier.

« Je sais que je dois beaucoup souffrir à chaque match. J’ai besoin de matchs comme ceux que j’ai disputés à Antalya. Je ne me sens toujours pas à 100 % après mes chirurgies. Je suis content parce que chaque match que je joue est important, surtout s’ils sont très serrés et dans lesquels je peux me battre jusqu’au dernier point. J’ai besoin de me sentir à nouveau compétitif pour les prochains tournois. Je sais ce que je peux faire quand je joue au tennis. Je sais que si, physiquement, je recommence à me sentir bien, je suis sûr que les résultats arriveront tôt ou tard. J’ai besoin de courir, de ne pas avoir de douleur et de m’amuser à nouveau. Aujourd’hui (dimanche), dans la plupart de mon jeu, j’ai pu jouer sans aucune douleur. J’ai juste besoin de temps et mon tennis reviendra probablement à ce qu’il était avant », a déclaré un Fabio optimiste.