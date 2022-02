Fabio vit peut‐être sa dernière saison au sein de l’élite. Alors qu’il était par la passé le leader d’une nation, il a été devancé depuis un moment par Matteo Berrettini mais aussi Jannik Sinner. Il reste que Fabio est un person­nage et peut encore faire quelques coup d’éclat.

Lors d’une inter­view donnée derniè­re­ment à la Gazzetta dello Sport, il a été inter­rogé sur le Big 3. Et plutôt que de partir dans une analyse très précise du jeu ou du palmarès de Nadal, Federer et Djokovic, il a préféré s’ex­primer en tant que supporter : « Je ne veux pas offenser Djokovic et Nadal, mais je suis un fan de Federer. Si je devais acheter un billet, je le ferais pour voir le match de Roger. »