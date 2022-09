Invité par la télé­vi­sion italienne à réagir au départ à la retraite de Roger Federer qui inter­viendra offi­ciel­le­ment après la Laver Cup, Fabio Fognini, qui a avait disputé cette compé­ti­tion aux côtés du Suisse et de Rafael Nadal en 2019, se souviendra encore long­temps de ces précieux moments.

« C’est un coup dur, non seule­ment pour le sport en général mais aussi pour les joueurs de tennis. Roger est une icône de notre sport, cela va me manquer de le voir jouer. Je suis heureux d’avoir vécu cette époque au cours de laquelle j’ai rencontré quatre phéno­mènes. Les conseils que lui et Rafa m’ont donnés lors de la Laver Cup 2019 reste­ront à jamais gravés dans ma mémoire. L’une des rares fois où j’ai joué sur le court central de Wimbledon, c’était contre lui. J’étais petit et on m’avait prévenu que la reine était là ce jour‐là. Je me souviens lui avoir dit dans le tunnel : ‘Roger, vas‑y et dis‐moi ce que je dois faire, parce que je ne sais pas comment me comporter !’. De là est née une amitié : c’est un roi, un maître qui quitte ce sport. Il va nous manquer. »