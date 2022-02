Au cours de sa confé­rence de presse d’après match à Buenos Aires après sa victoire face à Pedro Martinez (6–4, 7–6) ce jeudi, Fabio Fognini a été inter­rogé sur l’avenir du tennis ainsi que sur la nouvelle géné­ra­tion. Comme d’ha­bi­tude très cash, l’Italien a vidé son sac et c’est assez violent.

« Écoutez, je vais être honnête. C’est peut‐être parce que je suis d’une géné­ra­tion plus ancienne, mais je n’aime pas l’avenir de ce sport. C’est toujours la même chose, on ne voit que des gars qui frappent des coups droits et des bombes au service, je n’aime pas du tout ça. Lorsque je pren­drai ma retraite du tennis profes­sionnel, je ne regar­derai pas ce sport à la télé­vi­sion et je ne paierai pas de billet pour le voir, je ne pense pas que cela en vaille la peine. Celui pour lequel je paie­rais un billet est Federer. J’aimerais qu’on puisse le voir comme au bon vieux temps, j’adore ça, tout semble simple quand il le fait, mais ça ne l’est pas. Je ne sais pas si nous pour­rons revoir sa meilleure version. »