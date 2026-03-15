De passage il y a quelques temps sur le Challenger de Tenerife, en Espagne, Fabio Fognini a été interrogé sur le débat du moment concernant les comparaisons entre la génération actuelle et l’ancienne, dont il fait partie aux côtés du Big 3.
Et pour l’Italien, qui défend aussi un peu sa paroisse et son héritage, a estimé qu’il était plus facile de réaliser une bonne performance en Grand Chelem aujourd’hui qu’à son époque.
« Sur le plan personnel, je n’ai pas pu faire mieux ; j’ai toujours su que j’étais un bon joueur du top 10, mais j’ai dû affronter des adversaires extrêmement redoutables. Atteindre une demi‐finale de Grand Chelem était possible, peut‐être même à plusieurs reprises, même si remporter un Grand Chelem était le rêve de tout le monde. Cela dit, il fallait être conscient qu’il y avait devant soi Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Ferrero, Ferrer, Berdych, Raonic et bien d’autres encore. Les temps ont changé, aujourd’hui on a plus de chances de réaliser un excellent résultat en Grand Chelem, mais ça ne sert à rien de faire des comparaisons. »
Publié le dimanche 15 mars 2026 à 15:45