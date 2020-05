Alors que l’ATP devrait confirmer la prolongation de la suspension du circuit au moins jusqu’au 3 août, les joueurs devraient reprendre la compétition au sein de championnats / circuits nationaux. Si l’Espagne a officialisé une première étape le 10 juillet à Lleida, l’Italie devrait faire de même. La société MEF Tennis Event, qui organise des tournois nationaux et internationaux, va lancer un circuit sur quatre événements à partir du 15 juin.

Le premier événement sera la mise en place d’un championnat national, similaire à celui qui se déroulait jusqu’en 2004 comme l’annonce UbiTennis. L’événement se déroulera à Todi et réunira 32 joueurs et 16 joueuses. Il sera diffusé par SuperTennis TV et disponible en streaming. Fabio Fognini, 11e mondial, participera à la compétition. L’événement doit encore être soumise à l’approbation du gouvernement puisque les manifestations, y compris à huis clos, sont encore interdites pour le gouvernement transalpin.