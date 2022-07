Alors qu’il doit affronter Karen Khachanov ce jeudi en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Hambourg, Fabio Fognini (61e mondial à 35 ans), qui a décroché sa 400e victoire en carrière au tour précé­dent, a reconnu en confé­rence de presse qu’il se sentait de plus en plus proche de la fin de sa carrière.

« Entre le Covid et les bles­sures, ce fut certai­ne­ment la période la plus diffi­cile de ma carrière. Il est clair qu’a­près tous les trophées que j’ai gagnés, après tant de victoires et de défaites, je me rapproche de plus en plus de la fin de ma vie de tennisman. Mon plus grand rêve main­te­nant est d’es­sayer de conti­nuer à me faire plaisir comme avant, de courir sans douleur et de me battre jusqu’au bout. Je déci­derai quand il sera temps de prendre plus de temps pour ma famille : je sais que ce sera diffi­cile, mais nous verrons. »