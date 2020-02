La question revient souvent mais les réponses peuvent quelques fois être différentes. Fabio Fognini, qui est un joueur qui sent la balle, a bien voulu comparer les trois joueurs du Big 3 et expliquer lequel des trois, il préférait rencontrer : « Quand Roger Federer et Novak Djokovic sont à leur sommet, c’est très très difficile. Ils jouent si vite, ne vous donnent pas d’espace et cela est rapidement énervant. Avec Rafael Nadal c’est vraiment différent. Son jeu est plus physique, il vous détruit en rallye et mentalement. Mais vous pouvez jouer contre lui, vous pouvez courir et tenter des choses.«