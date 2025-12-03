AccueilATPFognini règle ses comptes : "Le jour même où j'ai annoncé ma...
Fognini règle ses comptes : « Le jour même où j’ai annoncé ma retraite à Wimbledon, j’étais en train de dîner et il était à la table d’à côté. Il nous a salués, mais il n’a pas eu le courage de me dire quoi que ce soit »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

505

En froid avec Filippo Volandri, capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, depuis sa non‐sélection en 2023, Fabio Fognini a adressé un nouveau tacle à son compatriote. 

« Le jour même où j’ai annoncé ma retraite à Wimbledon, j’étais en train de dîner et Volandri était à la table d’à côté. Il nous a salués, mais il n’a pas eu le courage de me dire quoi que ce soit, pas même un compli­ment sur ma carrière. Il ne m’a rien dit », a lâché l’an­cien 9e joueur mondial dans des propos relayés par Ubitennis.

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 12:24

