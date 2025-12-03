En froid avec Filippo Volandri, capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, depuis sa non‐sélection en 2023, Fabio Fognini a adressé un nouveau tacle à son compatriote.

Ospite di Belve con Francesca Fagnani, Fabio Fognini ha parlato con la solita schiet­tezza sull’es­clu­sione della Coppa Davis 2023, per la quale non ha rice­vuto spie­ga­zione.



🗣 “Non mi è stato chia­rito nulla. Non ho avuto un confronto con nessuno, penso che questa sia la cosa più… pic.twitter.com/kTeHxEyR1E — Ubitennis (@Ubitennis) December 3, 2025

« Le jour même où j’ai annoncé ma retraite à Wimbledon, j’étais en train de dîner et Volandri était à la table d’à côté. Il nous a salués, mais il n’a pas eu le courage de me dire quoi que ce soit, pas même un compli­ment sur ma carrière. Il ne m’a rien dit », a lâché l’an­cien 9e joueur mondial dans des propos relayés par Ubitennis.