Fognini rejoint Tsonga : « Avec Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka et bien d’autres, c’était peut‐être plus dur qu’au­jourd’hui d’ob­tenir un bon résultat en Grand Chelem »

Retraité des courts depuis sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon le 30 juin 2025, Fabio Fognini a parti­cipé à une exhi­bi­tion en marge du Challenger 2 de Tenerife en Espagne.

L’Italien en a profité pour répondre à quelques ques­tions d’ac­tua­lités, dont les réponses sont relayées par Ubitennis. Il a notam­ment donné son avis sur le débat du moment, lancé par Jo‐Wilfried Tsonga et Patrick Mouratoglou.

« À mon époque, j’avais devant moi Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka et bien d’autres. Gagner un Grand Chelem était le rêve de tout le monde, mais il fallait être conscient du niveau qui exis­tait. Il y a peut‐être aujourd’hui plus de chances d’ob­tenir un bon résultat dans un tournoi du Grand Chelem, mais faire des compa­rai­sons ne sert à rien. »

Publié le mardi 17 février 2026 à 13:36

