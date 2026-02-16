Retraité des courts depuis sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon le 30 juin 2025, Fabio Fognini a participé à une exhibition en marge du Challenger 2 de Tenerife en Espagne.
L’Italien en a profité pour répondre à quelques questions d’actualités, dont les réponses sont relayées par Ubitennis. Il a notamment donné son avis sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie il y a un peu plus de deux semaines.
« Il a perdu contre le meilleur joueur de l’histoire. N’en faisons pas tout un drame. Je connais Jannik, il repartira du bon pied. Personne ne le donnait gagnant contre Sinner en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem. Les champions peuvent tout faire et il a une fois de plus démontré sa valeur », a déclaré l’ex‐9e joueur mondial.
Publié le lundi 16 février 2026 à 16:24