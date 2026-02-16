AccueilATPFognini : "Sinner a perdu contre le meilleur joueur de l'histoire, n'en...
Fognini : « Sinner a perdu contre le meilleur joueur de l’his­toire, n’en faisons pas tout un drame »

Par Laurent Trupiano

Australian Open - Melbourne - 24�12025

Retraité des courts depuis sa défaite en cinq sets contre Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon le 30 juin 2025, Fabio Fognini a parti­cipé à une exhi­bi­tion en marge du Challenger 2 de Tenerife en Espagne.

L’Italien en a profité pour répondre à quelques ques­tions d’ac­tua­lités, dont les réponses sont relayées par Ubitennis. Il a notam­ment donné son avis sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic en demi‐finales de l’Open d’Australie il y a un peu plus de deux semaines. 

« Il a perdu contre le meilleur joueur de l’his­toire. N’en faisons pas tout un drame. Je connais Jannik, il repar­tira du bon pied. Personne ne le donnait gagnant contre Sinner en demi‐finale d’un tournoi du Grand Chelem. Les cham­pions peuvent tout faire et il a une fois de plus démontré sa valeur », a déclaré l’ex‐9e joueur mondial. 

Publié le lundi 16 février 2026 à 16:24

