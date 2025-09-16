AccueilATPFognini sur Nadal et Federer : "Même si j'en avais envie, je...
Fognini sur Nadal et Federer : « Même si j’en avais envie, je ne pouvais pas les envoyer balader. Après qu’ils soient venus me parler, je me suis dit : que dois‐je faire main­te­nant ? J’étais un peu confus »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

De passage dans le podcast « Supernova », dont les propos sont relayés par Tennis World Italia, le néo‐retraité Fabio Fognini s’est souvenu du coaching de Roger Federer et Rafael Nadal lors de son match contre Jack Sock à la Laver Cup 2019.

« Avec eux deux derrière moi, je me sentais un peu oppressé. À un chan­ge­ment de côté, ils se sont appro­chés de moi. J’ai tout de suite parlé de mon adver­saire, Sock, mais Roger m’a répondu : ‘Non, tu dois penser à toi‐même.’ Puis l’autre s’est mis à parler aussi, j’avais donc deux voix dans les oreilles. Je n’y ai pas réfléchi du tout, au contraire, je suis retourné sur le terrain encore plus confus. Je me suis dit : ‘Nadal et Federer m’ont parlé, que dois‐je faire sur le terrain main­te­nant ?’ Qui aurait pu s’at­tendre à ce que Federer et Nadal viennent me parler, l’un à ma droite et l’autre à ma gauche. Je ne pouvais pas les envoyer balader, même si j’en avais envie. Je suis resté un peu abasourdi, mais ce fut un beau moment ».

Les images en question : 

Un moment forcé­ment inou­bliable pour l’Italien !

Publié le mardi 16 septembre 2025 à 13:12

