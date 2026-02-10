Présent en Argentine pour défendre son titre, Joao Fonseca est comme chez lui au pays de Diego Maradona. Après un Open d’Australie pas forcément réussi, le Brésilien veut se relancer après une préparation très importante depuis cette défaite au pays des Kangourous.
« C’est incroyable de jouer ici. Le public de Buenos Aires s’y connaît beaucoup en tennis et, bien que je sois brésilien, je sens qu’ils me respectent et me soutiennent. C’est l’un de mes tournois préférés du circuit à cause de cette ambiance »
Publié le mardi 10 février 2026 à 09:54