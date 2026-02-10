Présent en Argentine pour défendre son titre, Joao Fonseca est comme chez lui au pays de Diego Maradona. Après un Open d’Australie pas forcé­ment réussi, le Brésilien veut se relancer après une prépa­ra­tion très impor­tante depuis cette défaite au pays des Kangourous.

« C’est incroyable de jouer ici. Le public de Buenos Aires s’y connaît beau­coup en tennis et, bien que je sois brési­lien, je sens qu’ils me respectent et me soutiennent. C’est l’un de mes tour­nois préférés du circuit à cause de cette ambiance »