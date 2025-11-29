AccueilATPFonseca : "Je n'ai vraiment pris conscience de ma popularité que pendant...
ATP

Fonseca : « Je n’ai vrai­ment pris conscience de ma popu­la­rité que pendant mes dernières vacances, lorsque j’ai marché un peu plus dans la rue »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

80
Screenshot

Après sa victoire face à Rublev à l’Open d’Australie, la vie de Joao Fonseca a changé, c’est ce qu’il a expliqué lors d’une récente inter­view accord pour faire le bilan d’une année très réussie.

« Le véri­table bond en avant en termes de popu­la­rité s’est produit lorsque j’ai battu Rublev en Australie. Je ne m’en rendais pas compte, car au Brésil, je ne marche pas beau­coup dans la rue… mais ma famille, oui : ils me disaient que tout était en train de changer. Les réseaux sociaux ont explosé. Je n’ai vrai­ment pris conscience de ma popu­la­rité que pendant mes dernières vacances, lorsque j’ai marché un peu plus et que j’ai vu combien de personnes venaient me voir »

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 12:25

Article précédent
Coric en mode Cilic, toujours à l’hô­pital : « Ma carrière n’est pas finie »
Article suivant
Les sites de rencontre, ça marche, Danielle Collins a enfin un chéri : « Pour l’ins­tant, tout se passe à merveille. Il ne connaît rien au tennis »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.