Après sa victoire face à Rublev à l’Open d’Australie, la vie de Joao Fonseca a changé, c’est ce qu’il a expliqué lors d’une récente inter­view accord pour faire le bilan d’une année très réussie.

« Le véri­table bond en avant en termes de popu­la­rité s’est produit lorsque j’ai battu Rublev en Australie. Je ne m’en rendais pas compte, car au Brésil, je ne marche pas beau­coup dans la rue… mais ma famille, oui : ils me disaient que tout était en train de changer. Les réseaux sociaux ont explosé. Je n’ai vrai­ment pris conscience de ma popu­la­rité que pendant mes dernières vacances, lorsque j’ai marché un peu plus et que j’ai vu combien de personnes venaient me voir »