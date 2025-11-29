Après sa victoire face à Rublev à l’Open d’Australie, la vie de Joao Fonseca a changé, c’est ce qu’il a expliqué lors d’une récente interview accord pour faire le bilan d’une année très réussie.
« Le véritable bond en avant en termes de popularité s’est produit lorsque j’ai battu Rublev en Australie. Je ne m’en rendais pas compte, car au Brésil, je ne marche pas beaucoup dans la rue… mais ma famille, oui : ils me disaient que tout était en train de changer. Les réseaux sociaux ont explosé. Je n’ai vraiment pris conscience de ma popularité que pendant mes dernières vacances, lorsque j’ai marché un peu plus et que j’ai vu combien de personnes venaient me voir »
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 12:25