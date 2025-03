Vainqueur du très relevé chal­lenger de Phoenix, Joao Fonseca continue sa belle progres­sion au clas­se­ment ATP. Il est 60ème et sera présent à Miami. En confé­rence de presse après ce succès précieux en domi­nant Bublik, le Brésilien a résumé en quelques mots sa méthode pour conti­nuer à grandir sur le tour.

« Mon entraî­neur et moi avons un dicton : « La pres­sion est un privi­lège ». La pres­sion sera toujours là, tout comme les attentes. C’est pour­quoi il faut rester concentré et s’en­tourer de personnes qui peuvent nous aider, et c’est ce que je fais actuel­le­ment. Je m’en­toure de personnes qui me tiennent un peu à l’écart des médias, car ils me mettent toujours beau­coup d’at­tentes et de pres­sion, et je reste concentré sur moi‐même, sur ce que je dois faire, sur ma routine et sur ce que je veux faire. C’est pour­quoi je suis très heureux d’être entouré de personnes qui me soutiennent et m’aident à atteindre ces objectifs »