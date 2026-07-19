Joao Fonseca est considéré comme l’une des plus grandes pépites du circuit ATP et l’un des principaux visages de la nouvelle génération, aux côtés de Jakub Mensik ou encore Rafael Jodar. Mais le Brésilien refuse de brûler les étapes et préfère avancer à son propre rythme.
Conscient que son niveau de jeu manque encore de régularité, le jeune joueur de 19 ans sait qu’il lui reste plusieurs aspects à améliorer avant de pouvoir rivaliser durablement pour les plus grands titres. Une progression qu’il entend construire avec patience, sans se laisser perturber par les attentes qui l’entourent.
« J’ai toujours le sentiment d’être un nouveau venu sur le circuit. C’est réellement ma première saison complète sur le circuit ATP. Je pense que les gens me connaissent un peu mieux aujourd’hui et cela crée forcément des attentes. Je sais que c’est normal, car ils me soutiennent et croient en moi. J’essaie de rester calme, de garder les pieds sur terre, d’être humble et de me concentrer sur ma routine afin de progresser, aussi bien en tant que personne qu’en tant que joueur » a déclaré la pépite Brésilienne.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 09:52