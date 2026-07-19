Joao Fonseca est consi­déré comme l’une des plus grandes pépites du circuit ATP et l’un des prin­ci­paux visages de la nouvelle géné­ra­tion, aux côtés de Jakub Mensik ou encore Rafael Jodar. Mais le Brésilien refuse de brûler les étapes et préfère avancer à son propre rythme.

Conscient que son niveau de jeu manque encore de régu­la­rité, le jeune joueur de 19 ans sait qu’il lui reste plusieurs aspects à améliorer avant de pouvoir riva­liser dura­ble­ment pour les plus grands titres. Une progres­sion qu’il entend construire avec patience, sans se laisser perturber par les attentes qui l’entourent.

« J’ai toujours le senti­ment d’être un nouveau venu sur le circuit. C’est réel­le­ment ma première saison complète sur le circuit ATP. Je pense que les gens me connaissent un peu mieux aujourd’hui et cela crée forcé­ment des attentes. Je sais que c’est normal, car ils me soutiennent et croient en moi. J’essaie de rester calme, de garder les pieds sur terre, d’être humble et de me concen­trer sur ma routine afin de progresser, aussi bien en tant que personne qu’en tant que joueur » a déclaré la pépite Brésilienne.