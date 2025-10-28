Après son succès à Bâle, le joueur brésilien a lu beaucoup de commentaires élogieux au sujet de sa victoire. Très lucide, il ne s’enflamme pas et précise les choses alors qu’il réalise une très belle saison.
« Je ne suis pas fan de ces comparaisons. Chacun a sa propre histoire… Je pense que c’est un plaisir d’entendre ces mots gentils à son sujet. Super mec, super ami, grand combattant… Je fais de mon mieux, mais nous savons tous que Jannik et Carlos jouent un tennis d’un autre niveau. Donc, tous les autres joueurs du circuit, nous travaillons de plus en plus dur pour rester à leur niveau »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 08:45