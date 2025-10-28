Après son succès à Bâle, le joueur brési­lien a lu beau­coup de commen­taires élogieux au sujet de sa victoire. Très lucide, il ne s’en­flamme pas et précise les choses alors qu’il réalise une très belle saison.

« Je ne suis pas fan de ces compa­rai­sons. Chacun a sa propre histoire… Je pense que c’est un plaisir d’en­tendre ces mots gentils à son sujet. Super mec, super ami, grand combat­tant… Je fais de mon mieux, mais nous savons tous que Jannik et Carlos jouent un tennis d’un autre niveau. Donc, tous les autres joueurs du circuit, nous travaillons de plus en plus dur pour rester à leur niveau »