Joao Fonseca avait récemment fait sourire en affirmant que Novak Djokovic avait proposé de réduire le format des matchs parce qu’il commençait à prendre de l’âge.
Après sa belle victoire face à Casper Ruud, le Brésilien a de nouveau été interrogé à ce sujet et a tenu à clarifier ses propos. Il a expliqué qu’il plaisantait et qu’il pensait d’ailleurs que Djokovic en faisait autant lorsqu’il avait évoqué cette idée.
« Je plaisantais. Je veux dire, on sait que Novak commence à prendre de l’âge, mais à sa place, je ferais probablement la même chose.Je pense qu’il plaisantait lui aussi lorsqu’il a parlé de cette idée. Personnellement, j’aime beaucoup jouer des sets en quatre jeux, parce que j’avais bien joué avec ce format lors des Next Gen Finals.Donc oui, bien sûr, je plaisantais » a déclaré Joao Fonseca.
Publié le samedi 8 août 2026 à 12:21