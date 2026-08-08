Joao Fonseca avait récem­ment fait sourire en affir­mant que Novak Djokovic avait proposé de réduire le format des matchs parce qu’il commen­çait à prendre de l’âge.

Après sa belle victoire face à Casper Ruud, le Brésilien a de nouveau été inter­rogé à ce sujet et a tenu à clari­fier ses propos. Il a expliqué qu’il plai­san­tait et qu’il pensait d’ailleurs que Djokovic en faisait autant lorsqu’il avait évoqué cette idée.

« Je plai­san­tais. Je veux dire, on sait que Novak commence à prendre de l’âge, mais à sa place, je ferais proba­ble­ment la même chose.Je pense qu’il plai­san­tait lui aussi lorsqu’il a parlé de cette idée. Personnellement, j’aime beau­coup jouer des sets en quatre jeux, parce que j’avais bien joué avec ce format lors des Next Gen Finals.Donc oui, bien sûr, je plai­san­tais » a déclaré Joao Fonseca.