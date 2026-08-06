Joao Fonseca a parfaitement réussi son entrée en lice en dominant Stefanos Tsitsipas en deux sets (7–6, 7–5), confirmant une nouvelle fois tout son potentiel.
Après sa victoire, le Brésilien a été interrogé en conférence de presse sur la récente proposition de Novak Djokovic visant à raccourcir le format des matchs, un sujet qui fait énormément réagir dans le monde du tennis.
Avec beaucoup de respect pour le Serbe, Fonseca a préféré répondre sur le ton de l’humour. Selon lui, cette prise de position est peut‐être tout simplement liée au physique de Djokovic, qui avance en âge. Avant de retrouver son sérieux, le Brésilien a toutefois rappelé son attachement au format traditionnel en six jeux, estimant qu’il fait partie de l’histoire et de l’identité du tennis.
« Eh bien, j’ai pris beaucoup de plaisir à jouer des sets en quatre jeux lors des Next Gen Finals, donc je ne peux pas m’en plaindre. Mais je pense qu’il dit ça à cause de son physique, vous savez. (rires) Il se fait plus vieux. C’est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas dire que c’est une bonne ou une mauvaise idée, mais je pense que le tennis, c’est avant tout une tradition. Jouer des sets en six jeux fait partie de l’histoire de notre sport et c’est important de la préserver.Cela dit, je ne peux pas me plaindre de ce format puisque j’y ai obtenu de très bons résultats », a déclaré Joao Fonseca.
Publié le jeudi 6 août 2026 à 11:42