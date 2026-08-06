Joao Fonseca a parfai­te­ment réussi son entrée en lice en domi­nant Stefanos Tsitsipas en deux sets (7–6, 7–5), confir­mant une nouvelle fois tout son potentiel.

Après sa victoire, le Brésilien a été inter­rogé en confé­rence de presse sur la récente propo­si­tion de Novak Djokovic visant à raccourcir le format des matchs, un sujet qui fait énor­mé­ment réagir dans le monde du tennis.

Avec beau­coup de respect pour le Serbe, Fonseca a préféré répondre sur le ton de l’hu­mour. Selon lui, cette prise de posi­tion est peut‐être tout simple­ment liée au physique de Djokovic, qui avance en âge. Avant de retrouver son sérieux, le Brésilien a toute­fois rappelé son atta­che­ment au format tradi­tionnel en six jeux, esti­mant qu’il fait partie de l’his­toire et de l’iden­tité du tennis.

« Eh bien, j’ai pris beau­coup de plaisir à jouer des sets en quatre jeux lors des Next Gen Finals, donc je ne peux pas m’en plaindre. Mais je pense qu’il dit ça à cause de son physique, vous savez. (rires) Il se fait plus vieux. C’est tout ce que je peux dire. Je ne veux pas dire que c’est une bonne ou une mauvaise idée, mais je pense que le tennis, c’est avant tout une tradi­tion. Jouer des sets en six jeux fait partie de l’his­toire de notre sport et c’est impor­tant de la préserver.Cela dit, je ne peux pas me plaindre de ce format puisque j’y ai obtenu de très bons résul­tats », a déclaré Joao Fonseca.