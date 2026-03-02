Si Joao Fonseca est encore un très jeune (seule­ment 19 ans), il fait déjà partie des joueurs les plus appré­ciés et, surtout, qui rapportent le plus d’argent du circuit ATP.

Sa présence ce week‐end à Las Vegas pour l’ex­hi­bi­tion MGM Slam à la T‑Mobile Arena n’est donc pas un hasard d’au­tant qu’il a remporté l’évè­ne­ment après une victoire en finale contre le local, Reilly Opelka.

Avant cela, le Brésilien s’était défait du Français Gaël Monfils et d’Alexander Bublik dans des matchs disputés sur un seul super tie‐break, sauf la finale qui se dérou­lait au meilleur des deux supers jeux décisifs.

The moment Joao Fonseca became The MGM Slam presented by @CapitalOne CHAMPION ! 🇧🇷🏆 pic.twitter.com/cXSWS2JMJz — T‑Mobile Arena (@TMobileArena) March 2, 2026

Trois petites victoires qui lui permettent de repartir du désert du Nevada avec un très joli chèque de 300 000 dollars. De quoi aborder le Masters 1000 d’Indian Wells (du 4 au 15 mars) dans de bonnes conditions.