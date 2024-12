Vainqueur ce dimanche du Masters Next Gen, à 18 ans comme l’avaient fait il y a quelques années Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, Joao Fonseca n’a pas caché ses immenses ambitions.

« Gagner le ‘Next Gen’ me montre que je suis sur la bonne voie. J’espère pouvoir faire pareil ou même mieux que ce qu’ils (Sinner et Alcaraz) ont fait, ce qu’il sont en train de faire et ce qu’ils vont faire. J’ai hâte de pouvoir jouer contre eux, en espé­rant être en mesure de riva­liser lors de gros matchs, en Grand Chelem. C’est là que je veux aller », a déclaré le Brésilien, 145e mondial, dans des propos rapportés par Tennis Majors.