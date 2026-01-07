AccueilATPFonseca voit grand : "Chaque jour difficile où je me sens fatigué...
Fonseca voit grand : « Chaque jour diffi­cile où je me sens fatigué ou où je ne veux pas regarder ma raquette, je reviens à penser au rêve que j’ai : devenir numéro 1 »

Tout le monde croit en lui, et le Brésilien semble aimer cette pres­sion qui pèse sur ses épaules. 

« Mon rêve est d’être numéro un et de remporter des Grands Chelems. Chaque jour diffi­cile où je me sens fatigué ou où je ne veux pas regarder ma raquette, je reviens à penser au rêve que j’ai, à ce que je veux que soit mon futur, à vouloir être numéro un. Je sais que c’est très diffi­cile, que seuls quelques élus y parviennent, mais c’est ce qui me motive autant dans les jours mauvais que dans les bons » a expliqué Joao qui débu­tera sa saison à Adelaïde.

Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 10:45

