Tout le monde croit en lui, et le Brésilien semble aimer cette pression qui pèse sur ses épaules.
« Mon rêve est d’être numéro un et de remporter des Grands Chelems. Chaque jour difficile où je me sens fatigué ou où je ne veux pas regarder ma raquette, je reviens à penser au rêve que j’ai, à ce que je veux que soit mon futur, à vouloir être numéro un. Je sais que c’est très difficile, que seuls quelques élus y parviennent, mais c’est ce qui me motive autant dans les jours mauvais que dans les bons » a expliqué Joao qui débutera sa saison à Adelaïde.
Publié le mercredi 7 janvier 2026 à 10:45