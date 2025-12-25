AccueilATPFonseca voit grand pour 2026 : "Top 15, apprendre l’italien, suivre un...
Fonseca voit grand pour 2026 : « Top 15, apprendre l’italien, suivre un cours de poker et gérer mon argent »

Récemment Joao Fonseca a défini ses objec­tifs pour 2026 et ils sont assez élevés. Ce joueur pétri de talent compte bien conti­nuer à progresser. Classé 24ème, il vise offi­ciel­le­ment le top15 mais pourra aller plus haut si le début de saison lui est favorable. 

Côté busi­ness, il faut aussi s’éman­ciper ce qui est plutôt logique main­te­nant qu’il est sorti de l’ado­les­cence (NDLR : Joao est âgé de 19 ans)

« J’ai l’intention de m’imposer dans le top 15 mondial. C’est une ambi­tion auda­cieuse, mais je vise grand. Je veux aussi obtenir des résul­tats constants, sans hauts et bas. Dans mon temps libre, je veux apprendre l’italien, suivre un cours de poker et gérer mon argent »

