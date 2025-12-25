Récemment Joao Fonseca a défini ses objec­tifs pour 2026 et ils sont assez élevés. Ce joueur pétri de talent compte bien conti­nuer à progresser. Classé 24ème, il vise offi­ciel­le­ment le top15 mais pourra aller plus haut si le début de saison lui est favorable.

🗣️ Fonseca about his goals for 2026 🇧🇷🎾



“I intend to break into the world top 15. It’s a bold ambi­tion, but I’m thin­king big. I also want to achieve consistent results, without ups and downs. In my free time, I want to learn Italian, take a poker course, and manage my money.” pic.twitter.com/DxYoqjbKjk — Everything João Fonseca 🇧🇷🌎 (@FonsecaActuFr) December 24, 2025

Côté busi­ness, il faut aussi s’éman­ciper ce qui est plutôt logique main­te­nant qu’il est sorti de l’ado­les­cence (NDLR : Joao est âgé de 19 ans)

« J’ai l’intention de m’imposer dans le top 15 mondial. C’est une ambi­tion auda­cieuse, mais je vise grand. Je veux aussi obtenir des résul­tats constants, sans hauts et bas. Dans mon temps libre, je veux apprendre l’italien, suivre un cours de poker et gérer mon argent »