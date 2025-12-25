Récemment Joao Fonseca a défini ses objectifs pour 2026 et ils sont assez élevés. Ce joueur pétri de talent compte bien continuer à progresser. Classé 24ème, il vise officiellement le top15 mais pourra aller plus haut si le début de saison lui est favorable.
🗣️ Fonseca about his goals for 2026 🇧🇷🎾— Everything João Fonseca 🇧🇷🌎 (@FonsecaActuFr) December 24, 2025
“I intend to break into the world top 15. It’s a bold ambition, but I’m thinking big. I also want to achieve consistent results, without ups and downs. In my free time, I want to learn Italian, take a poker course, and manage my money.” pic.twitter.com/DxYoqjbKjk
Côté business, il faut aussi s’émanciper ce qui est plutôt logique maintenant qu’il est sorti de l’adolescence (NDLR : Joao est âgé de 19 ans)
« J’ai l’intention de m’imposer dans le top 15 mondial. C’est une ambition audacieuse, mais je vise grand. Je veux aussi obtenir des résultats constants, sans hauts et bas. Dans mon temps libre, je veux apprendre l’italien, suivre un cours de poker et gérer mon argent »
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 18:08