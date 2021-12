Dans une inter­view réalisée par nos confrères de TennisActu, Frédéric Fontang a évoqué l’im­por­tance de la parole des grands sportifs.

Interrogé sur les prises de posi­tion récentes de Novak Djokovic et Nick Kyrgios concer­nant le carac­tère confi­den­tiel du statut vaccinal, le coach de Félix Auger‐Aliassime a insisté sur les réper­cus­sions que certaines décla­ra­tions peuvent avoir : « On est dans une civi­li­sa­tion où la commu­ni­ca­tion est impor­tante. Des têtes d’af­fiche et des joueurs qui ont de l’in­fluence doivent faire atten­tion à la commu­ni­ca­tion. J’ai un garçon de 19 ans et une fille de 16 ans. Je parle donc en tant que parent. Il faut faire atten­tion car ce n’est pas parce qu’on est très fort dans son sport, que l’on peut avoir un avis perti­nent sur d’autres aspects de la vie, poli­tique etc. Il ne faut pas non plus ne pas commu­ni­quer, ni ne pas jouer le jeu avec les jour­na­listes. Il faut un bon entou­rage pour une commu­ni­ca­tion responsable. »