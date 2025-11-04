AccueilATPFontang, coach d'Auger-Aliassime, prévient Alcaraz et Sinner : "Ils restent au-dessus, avec...
Fontang, coach d’Auger‐Aliassime, prévient Alcaraz et Sinner : « Ils restent au‐dessus, avec une marge par rapport aux autres pour l’ins­tant. Mais Félix fait partie des joueurs qui peuvent venir les concur­rencer et on travaille très fort pour cela »

Par Baptiste Mulatier

Interviewé par Eurosport après la défaite de son joueur contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, l’en­traî­neur de Felix Auger‐Aliassime, Frédéric Fontang, a salué le niveau actuel de Sinner tout en réaf­fir­mant ses ambi­tions pour son protégé.

« La clé, pour lui, a été d’amé­liorer son physique. Il a toujours eu cette qualité de balle, ce timing qui lui permet de faire avancer la balle sans effort. Un peu comme Djokovic, mais avec plus de vitesse. Il a toujours été très fort menta­le­ment aussi, avec cette grande stabi­lité émotion­nelle. Mais au début de sa carrière, il était souvent blessé et il avait du mal à finir les gros matches. Il a su consi­dé­ra­ble­ment s’amé­liorer là‐dessus. Lui et Carlos restent au‐dessus, avec une marge par rapport aux autres pour l’ins­tant. Mais Félix fait partie des joueurs qui peuvent venir le concur­rencer. On travaille très fort pour cela. »

