Interviewé par Eurosport après la défaite de son joueur contre Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris, l’entraîneur de Felix Auger‐Aliassime, Frédéric Fontang, a salué le niveau actuel de Sinner tout en réaffirmant ses ambitions pour son protégé.
« La clé, pour lui, a été d’améliorer son physique. Il a toujours eu cette qualité de balle, ce timing qui lui permet de faire avancer la balle sans effort. Un peu comme Djokovic, mais avec plus de vitesse. Il a toujours été très fort mentalement aussi, avec cette grande stabilité émotionnelle. Mais au début de sa carrière, il était souvent blessé et il avait du mal à finir les gros matches. Il a su considérablement s’améliorer là‐dessus. Lui et Carlos restent au‐dessus, avec une marge par rapport aux autres pour l’instant. Mais Félix fait partie des joueurs qui peuvent venir le concurrencer. On travaille très fort pour cela. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 12:11