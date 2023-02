Lors d’une inter­view accordée à Ubitennis, Frédéric Fontang s’est assez longue­ment exprimé sur l’at­ti­tude de son joueur, Felix Auger‐Aliassime, reconnu pour sa gentillesse sur le circuit. L’entraîneur fran­çais cite notam­ment Roger Federer et Rafael Nadal comme sources d’inspiration.

« Ma façon de voir les choses est aussi celle des parents de Félix et la façon dont Félix a été élevé. Par exemple, Félix est une bonne personne, mais cela vient de l’édu­ca­tion. Que l’on gagne ou que l’on perde, je pense que dans tous les cas, il faut bien se comporter, sur le terrain et en dehors. En outre, lors­qu’on atteint certains niveaux, on devient égale­ment un modèle, même pour les enfants, et il convient d’en­voyer les bons messages. Pour moi, il y a des lignes claires à suivre, mais cela ne signifie pas être soumis ; je crois que l’on peut être un grand combat­tant sur le terrain, mais en respec­tant les adver­saires et les fans, comme Roger Federer et Rafa Nadal l’ont toujours fait. Les émotions ne peuvent être élimi­nées, mais dans tous les cas, il y a des limites. Montrer des émotions, posi­tives et néga­tives, est bien sûr appro­prié, mais il y a quand même des limites. Par exemple, casser une raquette, cela peut arriver dans un moment de frus­tra­tion, mais la fréquence à laquelle cela se produit a aussi son impor­tance. Il ne s’agit pas seule­ment de gagner et de perdre, mais de savoir comment. »