Entraîneur de Félix Auger‐Aliassime depuis de nombreuses années, le Français Frédéric Fontang a appris à connaître la famille Nadal surtout depuis qu’il a commencé à colla­borer avec Toni au prin­temps 2021.

Au cours d’un récent podcast pour l’ATP, le coach du Canadien a expliqué la recette de Rafael Nadal pour rester au plus haut niveau. Et elle se résume en un mot : l’humilité.

« Avec Félix, nous avons eu la chance de travailler avec Toni Nadal au cours de la dernière année en tant que consul­tant. Vous pouvez sentir que l’hu­mi­lité est partout dans la famille. C’est l’une des raisons pour lesquelles Rafael Nadal est capable de conti­nuer à vivre sa passion et à jouer à ce niveau après avoir remporté tant de grands titres. Il est très impor­tant que les parents et l’en­traî­neur fassent toujours passer le message au joueur que c’est un processus, vous savez ? Vous allez perdre, vous allez gagner, alors ne vous sentez pas trop confiant ou trop dépité après les matchs. L’humilité, c’est quand tu vas sur le terrain avec la même passion et que tu essaies de faire de ton mieux chaque jour et de rester normal. C’est vrai­ment important. »