Entraîneur du Canadien Félix Auger‐Aliassime depuis 2016 et désor­mais assisté de Toni Nadal en tant que consul­tant de la perfor­mance, Frédéric Fontang s’est confié pour nos confrères de Tennis Actu sur le début de saison de son poulain et sur sa façon d’ap­pré­hender son métier.

« Réconforter non… Un joueur n’a pas besoin d’être récon­forté ou dorloté. Après une victoire, c’est facile. Il fait sa récup’ sur le vélo et la parole se délie rapi­de­ment. Selon les défaites, on peut attendre le lende­main ou le surlen­de­main. C’est simple­ment l’expérience. C’est un métier d’être coach, c’est au fil des années, des matchs, quand on connait bien son joueur… Moi, je suis plutôt sur un coaching sans trop trop d’informations. L’important, ça reste l’action et d‘avoir les idées claires. Je ne suis pas un coach très bavard. »