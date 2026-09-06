Blessé au genou et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner est le grand absent de l’US Open cette année.

Le numéro 1 mondial en a profité pour assister au Grand Prix de Monza en Italie ce dimanche, où il a rapi­de­ment répondu aux ques­tions du journal Repubblica.

Notamment inter­rogé sur l’état de son genou, le quin­tuple lauréat en Grand Chelem a répondu : « Tout va bien. »

Pour rappel, l’ob­jectif de l’Italien est de reprendre la compé­ti­tion fin septembre avec le début de la tournée asiatique.

A suivre…