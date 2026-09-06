Blessé au genou et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner est le grand absent de l’US Open cette année.
Le numéro 1 mondial en a profité pour assister au Grand Prix de Monza en Italie ce dimanche, où il a rapidement répondu aux questions du journal Repubblica.
Notamment interrogé sur l’état de son genou, le quintuple lauréat en Grand Chelem a répondu : « Tout va bien. »
Pour rappel, l’objectif de l’Italien est de reprendre la compétition fin septembre avec le début de la tournée asiatique.
September 6, 2026
A suivre…
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 15:21