Accueil ATP

Forfait à l’US Open et absent depuis Wimbledon, Jannik Sinner donne enfin des nouvelles !

Par
Baptiste Mulatier
-
223

Blessé au genou et absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner est le grand absent de l’US Open cette année. 

Le numéro 1 mondial en a profité pour assister au Grand Prix de Monza en Italie ce dimanche, où il a rapi­de­ment répondu aux ques­tions du journal Repubblica.

Notamment inter­rogé sur l’état de son genou, le quin­tuple lauréat en Grand Chelem a répondu : « Tout va bien. »

Pour rappel, l’ob­jectif de l’Italien est de reprendre la compé­ti­tion fin septembre avec le début de la tournée asiatique. 

A suivre…

Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 15:21

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥