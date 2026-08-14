Battu à Montréal par Rafael Jodar le 5 août dernier, Corentin Moutet ne participera pas au Masters 1000 de Cincinnati.
Déjà touché au poignet droit en 2023, le Français souffre cette fois du poignet gauche. Une blessure d’autant plus préoccupante pour le gaucher, qui traîne cette douleur depuis plusieurs mois.
« Je souffre d’une blessure au poignet gauche depuis novembre. J’ai continué à jouer. En serrant les dents, repoussant la douleur toute l’année. Mais je n’ai pas pu performer comme je le voulais. Vivre avec la douleur au quotidien est devenu trop dur. C’est pourquoi j’ai pris la difficile décision de prendre du temps de repos et donc de me retirer du tableau de Cincinnati. Ce n’est jamais évident de déclarer forfait, mais j’ai besoin d’écouter mon corps et de lui donner le temps dont il a besoin. Je serai de retour quand je serai prêt », a expliqué le 60e joueur mondial sur Instagram.
Reste à savoir désormais si Corentin Moutet pourra se soigner à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre).
Publié le vendredi 14 août 2026 à 18:33