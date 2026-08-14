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Forfait inquié­tant à Cincinnati : « Vivre avec la douleur au quoti­dien est devenu trop dur »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu à Montréal par Rafael Jodar le 5 août dernier, Corentin Moutet ne parti­ci­pera pas au Masters 1000 de Cincinnati. 

Déjà touché au poignet droit en 2023, le Français souffre cette fois du poignet gauche. Une bles­sure d’autant plus préoc­cu­pante pour le gaucher, qui traîne cette douleur depuis plusieurs mois.

« Je souffre d’une bles­sure au poignet gauche depuis novembre. J’ai continué à jouer. En serrant les dents, repous­sant la douleur toute l’année. Mais je n’ai pas pu performer comme je le voulais. Vivre avec la douleur au quoti­dien est devenu trop dur. C’est pour­quoi j’ai pris la diffi­cile déci­sion de prendre du temps de repos et donc de me retirer du tableau de Cincinnati. Ce n’est jamais évident de déclarer forfait, mais j’ai besoin d’écouter mon corps et de lui donner le temps dont il a besoin. Je serai de retour quand je serai prêt », a expliqué le 60e joueur mondial sur Instagram. 

Reste à savoir désor­mais si Corentin Moutet pourra se soigner à temps pour l’US Open (30 août au 13 septembre). 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 18:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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