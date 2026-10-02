On crai­gnait le pire pour Arthur Rinderknech, forfait de dernière minute sur l’ATP 500 de Pékin.

Et les craintes se sont confir­mées puisque d’après nos confrères de L’Équipe, l’ac­tuel numéro 2 fran­çais, blessé au niveau des abdo­mi­naux, s’est retiré du Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre), où il était fina­liste en titre.

Diminué par une bles­sure abdo­mi­nale, Arthur Rinderknech est forfait pour le Masters 1000 de Shanghaihttps://t.co/2rbi90VAU4 — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) October 2, 2026

Un an après sa formi­dable épopée, où il s’était seule­ment incliné en finale contre son cousin, Valentin Vacherot, l’ac­tuel 33e mondial va perdre gros étant donné qu’il quit­tera le Top 50 à l’issue du tournoi.