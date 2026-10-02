On craignait le pire pour Arthur Rinderknech, forfait de dernière minute sur l’ATP 500 de Pékin.
Et les craintes se sont confirmées puisque d’après nos confrères de L’Équipe, l’actuel numéro 2 français, blessé au niveau des abdominaux, s’est retiré du Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre), où il était finaliste en titre.
Diminué par une blessure abdominale, Arthur Rinderknech est forfait pour le Masters 1000 de Shanghaihttps://t.co/2rbi90VAU4— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) October 2, 2026
Un an après sa formidable épopée, où il s’était seulement incliné en finale contre son cousin, Valentin Vacherot, l’actuel 33e mondial va perdre gros étant donné qu’il quittera le Top 50 à l’issue du tournoi.
Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 12:31