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Forfait sur le Masters 1000 de Shanghai, Arthur Rinderknech va perdre gros

Par
Thomas S
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On crai­gnait le pire pour Arthur Rinderknech, forfait de dernière minute sur l’ATP 500 de Pékin. 

Et les craintes se sont confir­mées puisque d’après nos confrères de L’Équipe, l’ac­tuel numéro 2 fran­çais, blessé au niveau des abdo­mi­naux, s’est retiré du Masters 1000 de Shanghai (du 7 au 18 octobre), où il était fina­liste en titre.

Un an après sa formi­dable épopée, où il s’était seule­ment incliné en finale contre son cousin, Valentin Vacherot, l’ac­tuel 33e mondial va perdre gros étant donné qu’il quit­tera le Top 50 à l’issue du tournoi. 

Publié le vendredi 2 octobre 2026 à 12:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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