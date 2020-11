Particulièrement heureux d’avoir vu « son » tournoi se dérouler sans encombre (seul Corentin Moutet a été testé positif au Covid-19) Guy Forget a bien voulu donner sa vision des choses sur la saison à venir et ses enjeux.

« On ne sait pas comment cela va se passer en 2021, il y a de gros points d’interrogation… L’Australie est en train de trouver un moyen de faire venir tous les joueurs de manière « secure » mais il y a d’autres tournois qui ne sont pas sûrs d’avoir lieu la saison prochaine et qui font le maximum pour essayer de se dérouler, comme on l’a fait. On est inquiets parce qu’on n’a pas de perspectives. Il va falloir trouver, comme ici, des moyens télévisuels de produire des tournois à huis clos. Les grands tournois peuvent se le permettre, les plus petits auront plus de difficulté mais on essaie d’être solidaires les uns des autres. La WTA, l’ATP on échange beaucoup ensemble. Avec les quatre tournois du Grand Chelem aussi. Cette année, il y en a eu trois sur quatre qui ont été joué, c’est un exploit. On a envie d’être optimistes mais ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera peut-être pas demain. On croise les doigts… ».