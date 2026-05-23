Quelques fois, il est obli­ga­toire de laisser le temps faire son travail. Chez nos confrères d’Eurosport, Guy Forget revient sur le forfait à la dernière minute et à la surprise géné­rale de la « Monf » pour affronter les Etats‐Unis à Monte Carlo en 2012 en quart de finale de la Coupe Davis. Cela ne résume pas complè­te­ment le person­nage mais cela apporte une vraie réponse à cette crise qui n’était pas compréhensible.

« Les vraies raisons de son absence lors de mon dernier match, à Monte‐Carlo, contre les USA, en 2012 (1−3). Début de stage, Gaël est avec nous. Il arrive sur le court le dimanche, il fait frais, c’est humide. Il a juste sautillé trois secondes. En haut des tribunes amovibles, il y avait des lettres E, F, G, H à 50 mètres de hauteur. Et là, pas échauffé, Gaël prend des balles usagées, celles de l’entraînement que Jo vient de finir. Il envoie une sacoche et il tombe court de 5 mètres. Il prend d’autres balles, huit au total, et tape de toutes ses forces, à froid, pour essayer de toucher les panneaux. Je lui dis d’arrêter, que ce n’est pas raison­nable. Derrière, il fait l’entraînement norma­le­ment. Le matin suivant, il me dit avoir mal aux côtes. Échographie directe. Résultat, déchi­rure des obliques ! Et là, je percute : purée, les panneaux ! Gaël est forfait alors qu’avec lui, sur terre battue, face à Isner et Harrison, on serait sans doute passés. J’étais fâché, en colère, je lui ai dit : « Barre‐toi, c’est une faute profes­sion­nelle ». Évidemment, à l’époque, on avait donné une autre version »