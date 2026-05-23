Quelques fois, il est obligatoire de laisser le temps faire son travail. Chez nos confrères d’Eurosport, Guy Forget revient sur le forfait à la dernière minute et à la surprise générale de la « Monf » pour affronter les Etats‐Unis à Monte Carlo en 2012 en quart de finale de la Coupe Davis. Cela ne résume pas complètement le personnage mais cela apporte une vraie réponse à cette crise qui n’était pas compréhensible.
« Les vraies raisons de son absence lors de mon dernier match, à Monte‐Carlo, contre les USA, en 2012 (1−3). Début de stage, Gaël est avec nous. Il arrive sur le court le dimanche, il fait frais, c’est humide. Il a juste sautillé trois secondes. En haut des tribunes amovibles, il y avait des lettres E, F, G, H à 50 mètres de hauteur. Et là, pas échauffé, Gaël prend des balles usagées, celles de l’entraînement que Jo vient de finir. Il envoie une sacoche et il tombe court de 5 mètres. Il prend d’autres balles, huit au total, et tape de toutes ses forces, à froid, pour essayer de toucher les panneaux. Je lui dis d’arrêter, que ce n’est pas raisonnable. Derrière, il fait l’entraînement normalement. Le matin suivant, il me dit avoir mal aux côtes. Échographie directe. Résultat, déchirure des obliques ! Et là, je percute : purée, les panneaux ! Gaël est forfait alors qu’avec lui, sur terre battue, face à Isner et Harrison, on serait sans doute passés. J’étais fâché, en colère, je lui ai dit : « Barre‐toi, c’est une faute professionnelle ». Évidemment, à l’époque, on avait donné une autre version »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 10:40