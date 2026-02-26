Qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 500 d’Acapulco après une victoire particulièrement compliquée face à son compatriote, Kovacevic, au cours de laquelle il a dû sauver deux balles de match d’affilée dans le jeu décisif de l’ultime manche, Frances Tiafoe s’est exprimé après la rencontre au micro de Tennis TV.
S’il a reconnu avoir eu un peu de chance, l’actuel 28e joueur mondial a surtout tenu à mettre en lumière l’incroyable densité du circuit ATP. Selon lui, le niveau moyen n’a jamais été aussi élevé à tel point que le classement ne veut plus dire grand chose.
« Les classements n’ont même plus d’importance, les écarts sont si serrés. Tout le monde joue tellement bien. Le niveau du tennis masculin est incroyablement élevé par rapport à mes débuts. Il faut être prêt à se battre à fond à chaque match, sinon on ne gagne pas beaucoup. Mais je suis content d’avoir réussi », a déclaré celui qui sera opposé à l’Italien Matia Bellucci pour une place dans le dernier carré du tournoi mexicain.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 18:45