Frances Tiafoe n’a jamais sa langue dans sa poche et donne souvent des réponses crous­tillantes lors de ses prises de parole. Récemment, le 17e joueur mondial n’a pas failli à sa répu­ta­tion dans The Changeover Podcast.

Interrogé sur les joueurs de sa géné­ra­tion qui ont le plus changé depuis leurs débuts, « Big Foe » a révélé des détails amusants sur ses collègues.

« Tommy Paul est beau­coup plus sérieux main­te­nant qu’il ne l’était aupa­ra­vant. Tommy était autant un clown que moi, il faisait n’im­porte quoi, il faisait des bêtises, il se bles­sait, il sautait des barrières. Reilly Opelka, en vieillis­sant, est devenu beau­coup plus bavard, il dit n’im­porte quoi, il n’a pas peur de la contro­verse. Je ne dis pas qu’il n’est pas gentil, mais il aime la confron­ta­tion. Il aime aller de l’avant et faire le clown, il est très drôle. Opelka en a contrarié plus d’un avec ses commen­taires sur le double récem­ment, suggé­rant que la disci­pline était pour les « joueurs de simple ratés ». Je me moque toujours d’Alexander Zverev. Il s’est senti à l’aise dès le début. Il marchait de la même manière, il portait toujours les chaînes, le bandeau, les cheveux longs. Il se sentait lui‐même depuis le début, c’est mon gars. C’est sympa de sortir avec Tommy. Nick Kyrgios, bien sûr, il adore sortir, j’ai­me­rais dire Gaël Monfils. Gaël danse énor­mé­ment, ce serait hila­rant, mais il ne boit pas. À l’époque, c’était moi, Thanasi Kokkinakis, Jack Sock et Kyrgios. On faisait tout ensemble, on sortait tout le temps. »