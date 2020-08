Dans une interview accordée au Washington City Center, Frances Tiafoe a appelé à un engagement collectif pour ramener le tennis en toute sécurité. « Le tennis doit revenir. Les organisateurs de l’US Open sont des professionnels, et je suis sûr qu’ils peuvent tout faire au plus haut niveau. C’est évidemment très compliqué, mais j’espère que presque tout le monde est négatif avant le tournoi et que sinon, ils font une quarantaine.

Si nous le faisons, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas participer au tournoi. Les gens veulent être compétitifs, faire à nouveau ce qu’ils aiment. » Pas sûr que son message soit bien passé auprès du reste des joueurs, au vu du nombre de forfaits déjà recensés pour l’US Open, que ce soit chez les messieurs ou chez les dames…