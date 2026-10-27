Actuellement 8e dans la course au Masters de Turin, Frances Tiafoe, forfait pour le tournoi de Lyon à cause d’une bles­sure, n’a plus de temps à perdre s’il veut parti­ciper pour la toute première fois de sa carrière au tournoi des maîtres.

En concur­rence avec plusieurs joueurs dont Flavio Cobolli, Arthur Fils ou Rafael Jodar, l’Américain n’a pas l’in­ten­tion de leur faire de cadeau. « Je leur tire mon chapeau, mais je ne suis pas vrai­ment du genre à me soucier du tableau. J’adore voir de nouveaux visages au sommet, mais, vous savez, je suis tota­le­ment concentré sur ce que je fais, et c’est ce que je veux faire », a déclaré Tiafoe qui devra égale­ment faire face à la concour­rence de Novak Djokovic et d’Alex De Minaur. « Je veux faire partie des huit meilleurs joueurs du monde lors de ce qui est sans doute le plus grand événe­ment de notre sport, et main­te­nant, nous nous battons pour y parvenir. »