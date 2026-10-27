Actuellement 8e dans la course au Masters de Turin, Frances Tiafoe, forfait pour le tournoi de Lyon à cause d’une blessure, n’a plus de temps à perdre s’il veut participer pour la toute première fois de sa carrière au tournoi des maîtres.
En concurrence avec plusieurs joueurs dont Flavio Cobolli, Arthur Fils ou Rafael Jodar, l’Américain n’a pas l’intention de leur faire de cadeau. « Je leur tire mon chapeau, mais je ne suis pas vraiment du genre à me soucier du tableau. J’adore voir de nouveaux visages au sommet, mais, vous savez, je suis totalement concentré sur ce que je fais, et c’est ce que je veux faire », a déclaré Tiafoe qui devra également faire face à la concourrence de Novak Djokovic et d’Alex De Minaur. « Je veux faire partie des huit meilleurs joueurs du monde lors de ce qui est sans doute le plus grand événement de notre sport, et maintenant, nous nous battons pour y parvenir. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 14:38