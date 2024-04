Invité du podcast de Nick Kyrgios, Frances Tiafoe est revenu sur sa demi‐finale perdue contre Carlos Alcaraz lors de l’US Open 2022 (6−7, 6–3, 6–1, 6–7, 6–3). Un témoi­gnage puis­sant sur le moment le plus fort de sa carrière.

« J’ai eu du mal à accepter la défaite car j’avais l’im­pres­sion de ne jamais avoir joué aussi bien. Ce match a été l’une des plus belles expé­riences de ma vie, je me souvien­drai toujours du public, des person­na­lités présentes. En vérité, j’y pense souvent et quand je vois Carlitos, j’ai envie de le frapper, mais c’est un type telle­ment gentil que je ne pour­rais jamais le faire. Je me souviens m’être dit pendant le match qu’il fallait que je batte ce gamin, mais je me suis rendu compte qu’il allait poser des problèmes à ses adver­saires pendant long­temps », a déclaré l’Américain, dont le rêve a toujours été de triom­pher à New‐York.