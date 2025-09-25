AccueilATPFrances Tiafoe sans pitié avec Djokovic : "Novak n'est pas à la...
Frances Tiafoe sans pitié avec Djokovic : « Novak n’est pas à la hauteur d’Alcaraz et Sinner. Il ne compte pas »

De passage devant la presse avant son élimi­na­tion d’en­trée sur le tournoi de Tokyo, Frances Tiafoe s’est notam­ment exprimé à propos des joueurs qui pour­raient perturber la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Et si l’Américain ne s’ex­clut pas, il ne croit en revanche plus à Novak Djokovic en raison de l’âge avancé de ce dernier. 

« Il y a deux ou trois autres gars qui doivent les rejoindre. Je ne dis pas qu’ils doivent les battre, mais il doit y avoir d’autres gars, et ça me motive. Je me dis : « Yo, qui est ce troi­sième gars ? Qui est ce quatrième gars ? Novak (Djokovic) ne compte pas. Il a 40 ans (38 en réalité, ndlr). Je l’adore, mais il ne compte pas. Il a 40 ans. C’est le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps. Il n’est pas avec ces gars‐là. »

Publié le jeudi 25 septembre 2025 à 14:44

