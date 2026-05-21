Récemment de passage sur le podcast, Changeover, Frances Tiafoe a été invité à comparer les meilleurs joueurs à ceux d’il y a une dizaine d’années, lorsque Federer, Nadal, Djokovic et Murray dominaient encore le circuit.
Interrogé sur le fait de savoir si son compatriote et ami, Taylor Fritz, battrait un joueur de la trempe de Kei Nishikori, les deux joueurs à leur meilleur niveau, l’Américain n’a pas fait de suspense sur l’issue de cette confrontation hypothétique.
Tiafoe compares present era with the BIG 4 era :— SK (@Djoko_UTD) May 21, 2026
“Taking World No.5s, Taylor vs Nishikori…i mean respect to Taylor but kei is crazy 🤣. His comeback in 2018 was insane…he was playing ping pong”
“Kei will beat Taylor, he beat prime Novak at USO, Taylor doesn’t have a chance” pic.twitter.com/vPOjkvBOOO
« Je n’ai que de l’admiration pour Taylor. Je trouve que sa carrière est incroyable et qu’il a fait des trucs de dingue. Mais Kei, c’était quelque chose. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que Kei a accompli, mec. L’année de son retour, en 2018 — vous vous souviens, il n’avait pas joué l’Open d’Australie, il avait disputé des Challengers en février et avait perdu contre Denis Novikov. Et il a fini par se qualifier pour le Masters de fin d’année à Londres. réfléchissez‑y vraiment. Pensez au fait d’avoir perdu contre Denis Novikov et d’aller ensuite aux Finales ATP, à sa qualification pour Londres. Mec, je l’ai affronté à Vienne, ce type jouait au ping‐pong. »
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 17:55