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Frances Tiafoe : « Taylor Fritz n’au­rait aucune chance de gagner contre Kei Nishikori »

Par
Thomas S
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Récemment de passage sur le podcast, Changeover, Frances Tiafoe a été invité à comparer les meilleurs joueurs à ceux d’il y a une dizaine d’an­nées, lorsque Federer, Nadal, Djokovic et Murray domi­naient encore le circuit.

Interrogé sur le fait de savoir si son compa­triote et ami, Taylor Fritz, battrait un joueur de la trempe de Kei Nishikori, les deux joueurs à leur meilleur niveau, l’Américain n’a pas fait de suspense sur l’issue de cette confron­ta­tion hypothétique. 

« Je n’ai que de l’ad­mi­ra­tion pour Taylor. Je trouve que sa carrière est incroyable et qu’il a fait des trucs de dingue. Mais Kei, c’était quelque chose. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que Kei a accompli, mec. L’année de son retour, en 2018 — vous vous souviens, il n’avait pas joué l’Open d’Australie, il avait disputé des Challengers en février et avait perdu contre Denis Novikov. Et il a fini par se quali­fier pour le Masters de fin d’année à Londres. réfléchissez‑y vrai­ment. Pensez au fait d’avoir perdu contre Denis Novikov et d’aller ensuite aux Finales ATP, à sa quali­fi­ca­tion pour Londres. Mec, je l’ai affronté à Vienne, ce type jouait au ping‐pong. »

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 17:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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