Récemment de passage sur le podcast, Changeover, Frances Tiafoe a été invité à comparer les meilleurs joueurs à ceux d’il y a une dizaine d’an­nées, lorsque Federer, Nadal, Djokovic et Murray domi­naient encore le circuit.

Interrogé sur le fait de savoir si son compa­triote et ami, Taylor Fritz, battrait un joueur de la trempe de Kei Nishikori, les deux joueurs à leur meilleur niveau, l’Américain n’a pas fait de suspense sur l’issue de cette confron­ta­tion hypothétique.

Tiafoe compares present era with the BIG 4 era :



“Taking World No.5s, Taylor vs Nishikori…i mean respect to Taylor but kei is crazy 🤣. His come­back in 2018 was insane…he was playing ping pong”



“Kei will beat Taylor, he beat prime Novak at USO, Taylor doesn’t have a chance” pic.twitter.com/vPOjkvBOOO — SK (@Djoko_UTD) May 21, 2026

« Je n’ai que de l’ad­mi­ra­tion pour Taylor. Je trouve que sa carrière est incroyable et qu’il a fait des trucs de dingue. Mais Kei, c’était quelque chose. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de ce que Kei a accompli, mec. L’année de son retour, en 2018 — vous vous souviens, il n’avait pas joué l’Open d’Australie, il avait disputé des Challengers en février et avait perdu contre Denis Novikov. Et il a fini par se quali­fier pour le Masters de fin d’année à Londres. réfléchissez‑y vrai­ment. Pensez au fait d’avoir perdu contre Denis Novikov et d’aller ensuite aux Finales ATP, à sa quali­fi­ca­tion pour Londres. Mec, je l’ai affronté à Vienne, ce type jouait au ping‐pong. »