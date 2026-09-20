Ancienne 4e joueuse mondiale, lauréate de Roland‐Garros en 2010 et désor­mais coach de la très promet­teuse autri­chienne, Lilli Tagger (18 ans, 46e mondiale), Francesca Schiavone a répondu aux ques­tion de la presse italienne en marge de sa présence lors d’un évènement.

Notamment inter­rogé sur Jannik Sinner, Francesca a tenu à insister sur la gentillesse de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« C’est quelqu’un de très sérieux, qui travaille énor­mé­ment. Et il est très sympa­thique, ce qui ne trans­pa­raît peut‐être pas à la télé­vi­sion. Il ne laisse rien au hasard, il étudie tous les jours. Quand on lui demande : “Pourquoi ne vient‐il pas à Sanremo ?”, il faut tenir compte de la place qu’occupe le Festival (de la chanson italienne où les cham­pions de tennis sont à l’hon­neur, ndlr) dans son calen­drier. Pour lui, certaines choses ne sont tout simple­ment pas possibles. »