Ancienne 4e joueuse mondiale, lauréate de Roland‐Garros en 2010 et désormais coach de la très prometteuse autrichienne, Lilli Tagger (18 ans, 46e mondiale), Francesca Schiavone a répondu aux question de la presse italienne en marge de sa présence lors d’un évènement.
Notamment interrogé sur Jannik Sinner, Francesca a tenu à insister sur la gentillesse de l’actuel numéro 1 mondial.
« C’est quelqu’un de très sérieux, qui travaille énormément. Et il est très sympathique, ce qui ne transparaît peut‐être pas à la télévision. Il ne laisse rien au hasard, il étudie tous les jours. Quand on lui demande : “Pourquoi ne vient‐il pas à Sanremo ?”, il faut tenir compte de la place qu’occupe le Festival (de la chanson italienne où les champions de tennis sont à l’honneur, ndlr) dans son calendrier. Pour lui, certaines choses ne sont tout simplement pas possibles. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 14:39