Récemment de passage sur le podcast de nos confrères de Tennis Legend, Francis Gasquet, père et entraî­neur de Richard jusqu’à ses 15 ans, a reconnu qu’il était de plus en plus diffi­cile pour lui de regarder les matchs de son fils étant donné son âge et l’évo­lu­tion de la concurrence.

« Je regarde un peu ses matchs jusqu’au moment où je ne peux plus le regarder, je craque, quand ça commence à s’in­verser. Et en ce moment, il a 37 ans, ce n’est pas facile. Mais il s’adapte à de nouveaux jeux, à de nouveaux joueurs. Les joueurs sont plus grands, il y a de très bons services. À l’époque, son fond de commerce c’était un bon revers mais main­te­nant il n’y a plus de mauvais revers, même des revers moyens. »